В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года

Суточный рекорд атмосферного давления 68-летней давности побит в Москве в воскресенье, 4 декабря, барометры показали 772,2 мм ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09:00 показания барометра вышли на пик — 772,2 мм ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года», — написал Тишковец в своем Telegram-канале, отметив что в тот год давление составило 766,8 мм ртутного столба.

По словам Тишковца, с воскресенья фон атмосферного давления начнет медленно понижаться и вернется в свое климатическое русло к концу предстоящей недели.

О том, что атмосферный рекорд может быть побит, сообщил 2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в понедельник барометры покажут 767 мм ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 мм ртутного столба и принадлежит 2001 году

В четверг, 1 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до –11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В связи с этим в Московской области повысят температуру в системе отопления.