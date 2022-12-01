Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский пленный подтвердил низкий уровень подготовки в ВСУ
Политика
Пушков усмотрел размежевание США на два лагеря на примере ситуации с Twitter
Мир
В Чехии возбуждено 49 уголовных дел из-за поддержки России
Общество
Вильфанд предрек усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе
Армия
Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения
Общество
Захарова оценила новую эмблему телеканала «Дождь»
Мир
Депутат Госдумы назвал условие прекращения помощи Украине от США
Мир
Читатели Le Figaro возмутились очередными поставками оружия Украине
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Мир
Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Мир
Кандидат в послы США в РФ потребовала возобновить инспекции для переговоров о ДСНВ
Армия
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца
Сюжет:

Вильфанд предрек усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе.

Не заводится: как отогреть автомобиль зимой
Эксперты поделились советами, как быстро и безопасно завести машину в холода

В беседе с ТАСС в четверг, 1 декабря, специалист рассказал, что с понедельника, 5 декабря, в регионе ожидаются морозы до –11 градусов в дневное время. В ночное время в понедельник и вторник столбики термометров в Москве опустятся до –10…–15 градусов.

По словам синоптика, ожидается «погода уже по-настоящему январская».

Вильфанд уточнил, что похолодание связано с ростом влияния антициклона. Это также обусловит очередной скачок атмосферного давления в начале следующей недели: оно превысит 771–775 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст.

30 ноября специалисты столичного комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также 30 ноября синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозы продержатся в Москве минимум до 7 декабря. Раньше этой даты не стоит ждать новых снегопадов, сообщает сайт kp.ru.

29 ноября Вильфанд предупредил, что к концу текущей недели в регионе ожидаются морозы до -20 градусов. Так, холоднее всего будет в Подмосковье, а в самой Москве ожидается до –14 градусов.

Несмотря на то, что погода будет солнечной, тепла от солнечных лучей не будет. Температура воздуха ожидается примерно на пять градусов ниже нормы, отмечает RT.

Он подчеркнул, что погода будет опережать свое климатическое развитие почти на два месяца, сообщает телеканал «360». Метеоролог добавил, что в течение недели погода будет облачной с частыми прояснениями. Выходные также будут холодными, отмечает телеканал «Звезда». В субботу будет до –4…–6 градусов, в воскресенье снова похолодает до –9 градусов, пишет НСН.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022