Вильфанд предрек усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе.

В беседе с ТАСС в четверг, 1 декабря, специалист рассказал, что с понедельника, 5 декабря, в регионе ожидаются морозы до –11 градусов в дневное время. В ночное время в понедельник и вторник столбики термометров в Москве опустятся до –10…–15 градусов.

По словам синоптика, ожидается «погода уже по-настоящему январская».

Вильфанд уточнил, что похолодание связано с ростом влияния антициклона. Это также обусловит очередной скачок атмосферного давления в начале следующей недели: оно превысит 771–775 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст.

30 ноября специалисты столичного комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также 30 ноября синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозы продержатся в Москве минимум до 7 декабря. Раньше этой даты не стоит ждать новых снегопадов, сообщает сайт kp.ru.

29 ноября Вильфанд предупредил, что к концу текущей недели в регионе ожидаются морозы до -20 градусов. Так, холоднее всего будет в Подмосковье, а в самой Москве ожидается до –14 градусов.

Несмотря на то, что погода будет солнечной, тепла от солнечных лучей не будет. Температура воздуха ожидается примерно на пять градусов ниже нормы, отмечает RT.

Он подчеркнул, что погода будет опережать свое климатическое развитие почти на два месяца, сообщает телеканал «360». Метеоролог добавил, что в течение недели погода будет облачной с частыми прояснениями. Выходные также будут холодными, отмечает телеканал «Звезда». В субботу будет до –4…–6 градусов, в воскресенье снова похолодает до –9 градусов, пишет НСН.