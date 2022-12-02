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Температуру в системе отопления Подмосковья повысят из-за морозов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московской области повысят температуру в системе отопления из-за морозов. Об этом в четверг, 1 декабря, говорится на сайте правительства региона.

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Как рассказали в министерстве энергетики Подмосковья, температуру теплоносителей в связи с похолоданием повысят все котельные области, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, системы отопления имеют функцию автоматической регулировки в зависимости от погоды за окном, отмечает телеканал «360». Наладка производится под контролем подмосковных диспетчеров.

В некоторых районах региона в ближайшую неделю прогнозируется ночная температура до -15 градусов. В некоторых районах уже фиксировался мороз до -20 градусов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 декабря, на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье морозы только усилятся. Как пишет REGNUM, такое похолодание, больше характерное для января, связано с возрастанием влияния антициклона. По этой же причине ожидается и возрастание атмосферного давления, отмечает RT. В начале следующей недели атмосферное давление достигнет 771–775 мм рт. ст.

В октябре москвичам рассказали, как сэкономить на отоплении. Так, можно использовать индивидуальные приборы учета (ИПУ) тепловой энергии, но необходимо учитывать ряд факторов, пишет НСН. В частности, ИПУ устанавливается на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме и определяет количество потребления тепловой энергии в помещении.

В Мосжилинспекции уточнили, что начисление платы за отопление по показаниям ИПУ тепла или показаниям распределителей возможно, только если многоквартирный дом оснащен работоспособным и допущенным к коммерческим расчетам ресурсоснабжающей организацией общедомовым прибором учета тепловой энергии. ИПУ или распределители должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством.

В декабре 2020 года россиянам рассказали, как законно снизить коммунальные платежи. Так, можно потребовать снижения платы за коммунальные услуги за счет тех дней, в которые они оказывались некачественно, ссылаясь на Жилищный кодекс. Как отмечает телеканал «Звезда», в частности, отключать отопление можно не более чем на 24 часа в целом за месяц, свет — не более чем на сутки, если нет резервного источника питания. Каждый час просрочки также будет уменьшать коммунальные платежи.

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