Синоптик спрогнозировал «компенсацию за безснежный период» на выходных в Москве

Синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в пятницу, 9 декабря, в беседе с «Известиями» рассказал о предстоящей на выходных погоде в Москве.

По его словам, в столице в субботу и воскресенье выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5-10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.



«Днем в воскресенье будет перерыв, а вечером снова снег, но к утру понедельника он перейдет в дождь, поэтому и количество осадков, несмотря на то, что будет большим, не скажется на высоте снежного покрова: дождь будет уменьшать высоту. За эти двое-трое суток выпадет до половины месячной нормы, это компенсация за десятидневный период практически без снега», — рассказал Шувалов.

При этом, по его словам, к среде в столице возможно снова ударит мороз, а потому, превратится ли выпавший снег в «каток» во многом зависит от работы коммунальных служб.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до 11:00 субботы.

6 декабря о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.