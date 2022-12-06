Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде в предстоящие выходные

В грядущие выходные в Москве ожидается сильный снегопад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега», — сказал Вильфанд во вторник, 6 декабря.

При этом с 8 декабря температура воздуха в Москве повысится с –3...–5 градусов, в пятницу ожидается –2...–3 градуса. В субботу, по словам синоптика, будет 0...–5.

«Такая же погода сохранится и в воскресенье, температура будет стремиться к нулевой отметке», — уточнил Вильфанд.

Накануне синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов также сообщил в разговоре с «Известиями», что потепление и увеличение снежного покрова ожидаются в Москве на этой неделе.

5 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря.