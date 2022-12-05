Синоптик спрогнозировал «приятную смену погоды» в Москве

Повышение температуры и значительное увеличение снежного покрова ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Известиям» сообщил синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Повышение температуры, с четверга снег, и снег на несколько дней. Будет чередоваться небольшой с умеренным, и к концу недели, к выходным довольно хорошо подрастет снежный покров», — рассказал специалист.

Он уточнил, что в ближайшие два дня погода будет еще относительно прохладной. Так, днем температура воздуха будет в пределах –5...–8 градусов, а ночью — –10...–12 градусов.

«Начиная с четверга уже повышение до –3...–5, а к выходным и до 0...–2 градусов, то есть ждем смены погоды. Смена достаточно ожидаемая и вместе с тем очень приятная в том плане, что снега прибавится, и можно будет строить снеговиков и играть в снежки. И уже лыжи можно навострить», — добавил Шувалов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в полночь 5 декабря атмосферное давление в Москве достигло 771,2 мм рт. ст., установив новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений. Таким образом, в Москве рекордно высокое атмосферное давление фиксируется уже третий день подряд.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря.