В Москве и области до субботы объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда
«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе до 11:00 субботы. Об этом Гидрометцентр России сообщил во вторник, 6 декабря.
«Москва: период предупреждения — до 11:00 10 декабря. Гололедица», — говорится в сообщении.
Этот же уровень опасности местами также объявлен в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».
Такое же предупреждение действует во Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях, пишет РИАМО.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.
При этом с 8 декабря температура воздуха в Москве повысится с –3...–5 градусов, в пятницу ожидается –2...–3 градуса, сообщается на сайте kp.ru. В субботу, по словам синоптика, будет 0...–5. Такая же погода сохранится и в воскресенье.