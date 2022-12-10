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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица и до трех градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 10 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –3.

В Московской области ожидается от –4 до +1 градусов в дневное время суток и до 5 градусов мороза — в ночное. Кроме того, синоптики предупредили, что местами возможны снежные заносы.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — северный ветер, его скорость составит 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 742–745 мм ртутного столба.

Ранее, 9 декабря, МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, гололедице и снежных заносах 10 декабря.

В этот же день синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал, что в столице в субботу и воскресенье выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5–10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.

До этого, 6 октября, Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до 11:00 субботы.

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