США заявили об отсутствии нефти из РФ в застрявших танкерах

США не обнаружили связи между задержкой нефтетанкеров у берегов Турции и ограничением цен на российское топливо. С таким заявлением в пятницу, 9 декабря, выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Насколько мы понимаем, практически все застрявшие танкеры не перевозят нефть из России, и их не касается «потолок» цен», — сказала она в ходе брифинга.

Официальный представитель администрации президента США добавила, что Вашингтон поддерживает контакт с Анкарой для скорейшего решения вопроса с поставками.

Накануне глава американского минфина Джанет Йеллен указала, что США не считают Россию ответственной за проблемы с движением нефтетанкеров через проливы Босфор и Дарданеллы в Турции.

Тогда же стало известно, что Анкара продолжает блокировать движение судов, перевозящих нефть, при отсутствии страховых документов. Морские власти Турции настаивают на том, что это стандартная процедура, обязательная для соблюдения.

Днем ранее сообщалось о задержке 26 танкеров из Казахстана у турецких берегов, которые перевозят более 23 млн баррелей нефти.

5 декабря газета Financial Times сообщила, что в водах Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. В этот день вступил в силу запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Кроме того, начал действовать потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоносители из РФ на уровне $60 за баррель.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля.

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