Bloomberg узнало о пробке из 26 танкеров у берегов Турции

Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров из Казахстана, которые не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 7 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«26 танкеров, перевозящих более 23 млн баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 декабря, газета Financial Times сообщила, что после начала действия ограничений цен на российскую нефть у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров.

С 5 декабря вступили в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 после долгих разногласий согласовали на уровне $60 за баррель.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва «никаких потолков» признавать не будет. По его словам, ответное решение готовится.

29 ноября Новак подчеркнул, что Россия не приемлет введения такого ограничения стоимости. Он также подчеркнул, что установление потолка цен создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Между тем 1 декабря стало известно, что стоимость перевозки судов с российской нефтью начала резко расти в цене, так как всё больше владельцев танкеров стали отказываться производить перевозки перед вступлением в силу новых санкций ЕС. Поясняется, что компании, которые готовы грузить российскую нефть, стремятся взимать за это большую плату, так как для них велики риски при осуществлении перевозки.

Эксперты отметили, что на повышение ставок повлияло несколько факторов. Ключевые из них — сокращение доступных судов, а также переориентация морских поставок с традиционного европейского рынка сбыта на азиатский.