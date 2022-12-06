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В Турции из-за лимита цен на нефть из РФ образовалась пробка из танкеров
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В Турции из-за лимита цен на нефть из РФ образовалась пробка из танкеров

FT: затор танкеров образовался в водах Турции после введения лимита цен на нефть РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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После начала действия ограничений цен на российскую нефть у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. Об этом 5 декабря сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, затор связан с тем, что с 1 декабря Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну страховки P&I.

В связи с этим 5 декабря как минимум 19 судов ожидали разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы. Отмечается, что представитель Министерства транспорта и инфраструктуры Турции пока не прокомментировал ситуацию.

С 5 декабря вступили в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 после долгих разногласий согласовали на уровне $60 за баррель.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москва «никаких потолков» признавать не будет. По его словам, ответное решение готовится.

29 ноября Новак подчеркнул, что Россия не приемлет введения такого ограничения стоимости. Он также подчеркнул, что установление потолка цен создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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