Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение западными странами потолка цен на российскую нефть. Отвечая в понедельник, 5 декабря, на вопрос журналистов о реакции России на эту меру, Песков отметил, что решение готовится.

«Решение готовится, очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем», — сказал пресс-секретарь на брифинге.

Официальный представитель Кремля также отметил, что этот шаг западных стран приведет к дестабилизации мировых энергетических рынков.

Он добавил, что введение потолка цен не повлияет на цели специальной военной операции (СВО) и не затруднит ее проведение.

«Экономика РФ обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках СВО, подобные меры на ее ход не повлияют», — подчеркнул Песков.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу.

27 ноября Песков напоминал, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Ранее, еще в октябре, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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