Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций

Стоимость фрахта судов для доставки российской нефти начала резко расти в цене, так как всё больше владельцев танкеров отказываются производить перевозки перед вступлением в силу новых санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 1 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Поясняется, что компании, которые готовы грузить российскую нефть, стремятся взимать за это большую плату, так как для них велики риски при осуществлении перевозки. До недавнего времени стоимость данных услуг составляла в среднем $9–11,5 млн.

«Сейчас стоимость доставки Балтийским морем в Индию обсуждается на уровне около $15 млн — или $20 за баррель — для погрузки после 5 декабря», — цитирует агентство «Газета.Ru».

Эксперты отмечают, что на повышение ставок повлияло несколько факторов. Ключевые из них — это сокращение доступных судов, а также переориентация морских поставок с традиционного европейского рынка сбыта на азиатский.

Ранее, 1 декабря, стало известно, что европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши. Если Польша даст свое согласие, то новые санкции вступят в силу с 5 декабря. При этом замглавы минфина, в свою очередь, заверил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены до 5 декабря, даже несмотря на возражения Польши, которая выступила за более низкий уровень.

До этого, 30 ноября, обозреватель Ирина Слав в статье для портала Oil Price отметила, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Она отметила, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть, и потому не окажет никакого влияния на Москву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.