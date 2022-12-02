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Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций
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Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций

Bloomberg: стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Стоимость фрахта судов для доставки российской нефти начала резко расти в цене, так как всё больше владельцев танкеров отказываются производить перевозки перед вступлением в силу новых санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 1 декабря сообщило агентство Bloomberg.

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Поясняется, что компании, которые готовы грузить российскую нефть, стремятся взимать за это большую плату, так как для них велики риски при осуществлении перевозки. До недавнего времени стоимость данных услуг составляла в среднем $9–11,5 млн.

«Сейчас стоимость доставки Балтийским морем в Индию обсуждается на уровне около $15 млн — или $20 за баррель — для погрузки после 5 декабря», — цитирует агентство «Газета.Ru».

Эксперты отмечают, что на повышение ставок повлияло несколько факторов. Ключевые из них — это сокращение доступных судов, а также переориентация морских поставок с традиционного европейского рынка сбыта на азиатский.

Ранее, 1 декабря, стало известно, что европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши. Если Польша даст свое согласие, то новые санкции вступят в силу с 5 декабря. При этом замглавы минфина, в свою очередь, заверил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены до 5 декабря, даже несмотря на возражения Польши, которая выступила за более низкий уровень.

До этого, 30 ноября, обозреватель Ирина Слав в статье для портала Oil Price отметила, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Она отметила, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть, и потому не окажет никакого влияния на Москву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

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