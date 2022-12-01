Обозреватель предрекла увеличение доходов РФ от продажи нефти после введения потолка цен

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Об этом в среду, 30 ноября, рассказала обозреватель Ирина Слав в статье для портала OilPrice.

Она отметила, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и потому не окажет никакого влияния на Москву. Однако некоторые страны Евросоюза продолжают спорить об уровне ограничения стоимости. Например, Польша и страны Балтии настаивают на цене около $30 за баррель, напомнила обозреватель.

По ее мнению, если европейские страны не смогут договориться со странами G7, то им придется ввести эмбарго на морской импорт российской нефти, что может привести к увеличению российских доходов от продажи энергоресурсов.

Кроме того, отказ поставок нефтепродуктов в страны, которые поддерживают ограничение цен, также может привести к росту цен на российскую нефть.

Ранее, 29 ноября, обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй также заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями и сменить расклад сил в экономическом противостоянии Москве. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос, однако страны не могли прийти к единому мнению.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».