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Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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В Турции продолжат требовать у нефтяных танкеров, следующих через проливы Босфор и Дарданеллы, страховые документы и не будут пропускать без них. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие морские власти.

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«Морские власти Турции заявили, что будут продолжать блокировать проход нефтяных танкеров без соответствующих страховых полисов, добавив, что страховые проверки судов в ее водах являются «рутинной процедурой», — отмечается в публикации агентства.

В последние несколько дней у берегов Турции скопилось несколько десятков танкеров, перевозящих более 23 млн баррелей нефти из Казахстана. Суда не могут пройти через проливы из-за того, что турецкие власти с 1 декабря начали требовать со страховых компаний письма с подтверждением наличия у корабля страховки P&I (Protection and Indemnity, распространенная форма страхования ответственности владельца судна или фрахтователя. ― Ред.).

Условия требования страховки связаны с введенным запретом на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолком цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 согласовали на уровне $60 за баррель.

В свою очередь в минфине США заявили, что потолок цен на нефть из России не требует дополнительных проверок кораблей в водах Турции. Представители ведомства подчеркнули, что и США, и Турция заинтересованы в том, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. Для этого, по их общему мнению, необходим простой режим соблюдения требований по транзиту нефти через турецкие проливы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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