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Глава минфина США оценила причастность РФ к «пробке» из танкеров

Йеллен: США не считают Россию причастной к скоплению нефтетанкеров у берегов Турции
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Фото: Global Look Press/Shadati
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США не считают Россию ответственной за проблемы с движением нефтетанкеров через проливы Босфор и Дарданеллы в Турции. Такое заявление сделала глава американского минфина Джанет Йеллен в четверг, 8 декабря.

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«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — сказала она в беседе с прессой.

Ранее в четверг стало известно, что Анкара по-прежнему блокирует проход судов, перевозящих нефть, при отсутствии страховых документов. Морские власти Турции настаивают на том, что это стандартная процедура, обязательная для соблюдения.

Накануне сообщалось о задержке 26 танкеров из Казахстана у турецких берегов.

До этого, 5 декабря, газета Financial Times сообщила, что из-за ограничений цен на российскую нефть в водах Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров.

В этот день вступил в силу запрет на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Кроме того, начал действовать потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоносители из РФ на уровне $60 за баррель.

При этом в минфине США заявили, что данные меры не требуют дополнительных проверок кораблей. Представители ведомства подчеркнули, что Анкара и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. Для этого, по их общему мнению, необходим простой режим соблюдения требований по транзиту нефти через турецкие проливы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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