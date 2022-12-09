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В СФ оценили перспективы заключения тройственного газового союза на саммите ЕАЭС

Сенатор Абрамов: Узбекистан хочет договориться о лучших условиях в рамках тройственного газового союза с РФ и Казахстаном
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов 9 декабря заявил «Известиям», что создание тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном выгодно всем сторонам. Ташкент, по его мнению, возможно, хочет договориться о лучших условиях.

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«Я думаю, что на саммите ЕАЭС будет обсуждаться тройственный газовый союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, потому что это будет выгодно всем участникам этого газового союза.<...> Были новости, что, может быть, Узбекистан не хочет в эту сделку, но я думаю, что это элемент определенной торговли, когда каждая сторона хочет для себя выторговать лучшие условия. Но это нормально, я считаю, потому что каждый прежде всего заботится о своем населении, о своих людях», — сказал он.

В Бишкеке 9 декабря проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что власти страны отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

Мирзамахмудов отметил, что его страна будет закупать энергоресурсы, исходя прежде всего из национальных интересов. При этом он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры на эту тему.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новость Reuters, сказал, что агентство дало «неправильную информацию, неправильно истолковал слова». По его словам, речь идет о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что создание тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном находится в стадии обсуждения.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что рациональным вариантом в рамках сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере мог бы стать совместный экспорт в Индию, Пакистан.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.

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