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Ушаков заявил об обсуждении идеи газового союза с Узбекистаном и Казахстаном

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Создание тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном находится в стадии обсуждения. Об этом 8 декабря заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

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«Эта идея в стадии обсуждения. Я не исключаю, что в Бишкеке тема будет каким-то образом затронута. От Узбекистана будет премьер-министр Абдулла Арипов, может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи. Я не исключаю», — сказал Ушаков журналистам.

В Бишкеке 9 декабря пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В нем планируется участие президента России Владимира Путина.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что власти страны отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

Мирзамахмудов отметил, что его страна будет закупать энергоресурсы, исходя прежде всего из национальных интересов. При этом он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры на эту тему.

Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал с Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

Токаев, в частности, заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике. Он также счел необходимым ускорение модернизации логистических цепочек двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что эта инициатива еще будет оформляться и обсуждаться.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.

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