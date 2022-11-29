Песков сообщил подробности о газовом союзе с Казахстаном и Узбекистаном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 ноября рассказал подробности о проекте газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

«Речь о том, что эта огромная, обширная территория в очень важном регионе. Поставки носителей, газа чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть, и координация действий — это то, что будет соответствовать интересам трех стран», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что эта инициатива еще будет оформляться и обсуждаться.

«То, что имеет в виду президент [России Владимир] Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это всё еще предстоит обсуждать с неким юрлицом, — и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — отметил представитель Кремля.

Путин 28 ноября на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым обсуждал создание «тройственного газового союза».

На следующий день пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай пояснил, что главы государств посчитали необходимым провести детальные переговоры по данной теме при участии экспертов трех стран.