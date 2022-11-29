В Казахстане сообщили о планах создания «тройственного газового союза»

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на переговорах в Москве обсуждали создание «тройственного газового союза». Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — приводит его слова Tengrinews.kz.

Он добавил, что главы государств посчитали необходимым провести детальные переговоры по данной теме при участии экспертов трех стран.

Встреча Путина и Токаева состоялась накануне в Москве.

Токаев, в частности, заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике. Он также счел необходимым ускорение модернизации логистических цепочек двух стран.

Тогда же Токаев упомянул, что в отношениях Москвы и Астаны есть требующие переговоров вопросы, в частности газовая сфера.

По итогам переговоров Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

В документе указывается, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны.