Токаев указал на требующие переговоров вопросы в отношениях с РФ

В отношениях Москвы и Астаны есть требующие переговоров вопросы, в частности газовая сфера. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем», — сказал он.

Токаев добавил, что он говорил об этом президенту России Владимиру Путину. Президент Казахстана подчеркнул, что это рабочие вопросы, и выразил уверенность, что страны достигнут договоренностей по ним.

Ранее в этот день Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В документе указывается, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны. Также в тексте отмечается, что страны продолжат занимать близкие позиции по актуальным международным проблемам и не приемлют любые попытки фальсификации общей истории.

Токаев прибыл в Москву 27 ноября. Поездка в российскую столицу для политика стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства. На следующий день он заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике.