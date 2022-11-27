Токаев прибыл с визитом в Москву для переговоров с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, где 28 ноября пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила 27 ноября пресс-служба главы Казахстана.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Поездка в Москву для Токаева стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства.

Ранее в воскресенье в Кремле анонсировали, что президент России и президент Казахстана обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений. Токаев посетит Россию по приглашению Путина, отметили в пресс-службе главы государства.

23 ноября Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации намеченных преобразований в республике.

В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, по результатам которых победу одержал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей при явке 69,44%.

В тот же день он пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства.