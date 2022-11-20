Токаев побеждает на президентских выборах с 85,52% голосов избирателей

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных выборах главы государства. Его поддержали 85,52% избирателей. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на данные exit poll, проведенного Институтом общественной политики.

Exit poll — процедура опроса граждан социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Результаты опроса также показали, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев набрал 2,67% голосов, экономист Мейрам Кажыкен — 2,43%, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев набрал 1,93% голосов, общественный деятель Каракат Абден — 2,61%, правозащитница Салтанат Турсынбекова — 1,44%. Также «против всех», по предварительной оценке, проголосовали 3,4% избирателей.

Предварительная явка на выборах президента 29 ноября Казахстана составила 69,43%. Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, но он будет увеличен с пяти до семи лет.