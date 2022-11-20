Явка на президентских выборах в Казахстане составила 69,43%
Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%. Об этом 20 ноября сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.
«Всего <...> получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования», — заявил Петров на брифинге.
По его данным, больше всего избирателей проголосовало в Жетысуской области — 81,42%, а меньше всего — в Алма-Ате — 28,72%.
Петров пообещал представить предварительные итоги голосования 21 ноября в первой половине дня.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Борьбу вели шесть кандидатов, включая действующего главу государства Касыма-Жомарта Токаева.
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане.