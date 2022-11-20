Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане

На выборах президента Казахстана, которые проходят в воскресенье, не было зафиксировано нарушений. Об этом 20 ноября сообщила миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ).

«На одном участке мы видели, что человек перепутал адрес участка, пришел не туда. Каких-то других нарушений мы не зафиксировали. Ни я, ни те наблюдатели, с которыми я общался», — рассказал журналистам глава миссии Сергей Лебедев.

В свою очередь, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана уточнили, что за первые пять часов голосования явка в стране составила 38,55% от общего количества граждан, включенных в списки. Самая высокая явка была зафиксирована в Туркестанской области — 64,21%.

В Генпрокуратуре страны также отметили, что избирательная кампания проходит спокойно.

Пять участков для голосования открылись в России. Они организованы в посольстве и генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Внеочередные президентские выборы стартовали в Казахстане 20 ноября. На пост главы государства выдвинулись шесть человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.