Токаев прилетит в Россию 28 ноября впервые после переизбрания на пост президента
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений 28 ноября. Об этом пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, 25 ноября.
Токаев посетит Россию по приглашению Путина.
«Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на должность главы государства по итогам состоявшихся 20 ноября досрочных выборов», — говорится в заявлении.
Лидеры двух стран намерены обсудить в ходе переговоров вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщается на сайте kp.ru.
23 ноября Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации намеченных преобразований в республике, передает RT.
В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, по результатам которых победу одержал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.
В тот же день он пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства.
Токаев подчеркнул, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.