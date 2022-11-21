Президент Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана

В Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов на президентских выборах в воскресенье, 20 ноября.

«Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству», — слова Токаева опубликованы в его Telegram-канале.

По словам президента, республика переходит к новой форме политического устройства. Конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а также в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

Токаев добавил, что выборы прошли в соответствии с законом, а всем кандидатам были предоставлены равные возможности.

«Народ выразил убедительное доверие мне как президенту. Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие», — сказал он.

В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, по результатам которых победу одержал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.