Токаев заявил о защите Казахстаном российских инвестиций в республику
Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике. Об этом 28 ноября заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе видеообращения к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.
«Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику», — подчеркнул он.
Токаев также счел необходимым ускорение модернизации логистических цепочек Казахстана и России.
Ранее в понедельник в ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин отметил, что международная торговля находится в кризисе, поэтому Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки.
Кроме того, он пожелал казахстанскому коллеге успехов в выполнении всех намеченный преобразований.
Токаев прибыл в Москву 27 ноября. Поездка в российскую столицу для политика стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства.
20 ноября Токаев победил в досрочных президентских выборах. Его поддержали 85,52% избирателей.
Сразу после оглашения результатов он объявил, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, республика переходит к новой форме политического устройства.