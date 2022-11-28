Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки

Международная торговля находится в кризисе, поэтому Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

«Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток – Запад и Север – Юг», — отметил президент.

13 ноября обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг указал на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада — Китая. Улиг отметил внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.

До этого, 7 ноября, главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022 года составил $153,9385 млрд. Экспорт из Китая в Россию составил $59,5965, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 12,8%. Импорт российских товаров оказался на уровне $94,342, увеличившись на 49,9%.

Россия развивает отношения не только с Китаем, но и налаживает экономические связи с другими странами Азии, а также с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).

Так, 17 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что на полях саммита «большой двадцатки», прошедшего в Индонезии 15–16 ноября, Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах.

13 ноября сообщалось, что Индия решила в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах, а 8 ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что страна начала частичную оплату российского газа в рублях.

В конце октября председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году сформировали около 45% всего внешнеторгового оборота России и этот показатель продолжит расти.

До этого, 14 октября, президент РФ сообщил, что странами СНГ предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. Днем ранее глава государства отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. Переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет государств, считает он.