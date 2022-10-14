Путин отметил усилия стран СНГ по переходу на расчеты в нацвалютах

Странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом 14 октября заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Содружества в Астане.

По его словам, активизирована совместная работа по импортозамещению, укреплению финансового суверенитета.

«В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты», — отметил он.

Как добавил российский лидер, по итогам саммита лидеры СНГ примут целый ряд важных документов, которые направлены на углубление интеграции стран в различных сферах.

13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран.

В сентябре президент назвал неизбежным процесс дедолларизации. Российский лидер отметил, что для государства приоритетом являются нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан.

20 августа замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.