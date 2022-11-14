Эксперты оценили намерение Индии увеличить объем торговли с Россией

Увеличение объемов торговли Индии с Россией в первую очередь будет обусловлено наращиванием поставок минеральных ресурсов из РФ. Об этом рассказал «Известиям» 14 ноября президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя планы Индии удвоить объем торговли, в том числе с использованием нацвалюты.

«Доля российской нефти относительно всей потребляемой Индией резко выросла с 1% до 22%, таким образом в октябре из России в Индию экспортировалось больше нефти, чем из любой другой страны, включая Саудовскую Аравию и Ирак», — отметил он.

Манкевич уточнил, что традиционно РФ импортирует из Индии главным образом фармацевтическую продукцию, текстиль, патоку из сахарного тростника и ее производные.

Кроме того, по его словам, индийские предприниматели интересуются поставками одежды и изделий из кожи в Россию.

«Что касается экспорта, то здесь очень популярен импорт из РФ минеральных ресурсов, драгоценностей, оборудования, бумаги и картона, химии, продукции металлургии и пр.», — добавил он.

В настоящее время РАСПП ведет переговоры о привлечении индийского инвестора в сектор молочной промышленности РФ, отметил Манкевич.

В то же время главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отметил, что Россия продает значительный объем углеводородов, химии, золота в Индию.

«Учитывая введенные ограничения на продажу сырья (прежде всего нефть, золото, алмазы) в Европу и ряд развитых стран, теперь логичным каналом продаж становится Индия, о чем и пишут в СМИ», — объяснил эксперт.

Также импортируется и экспортируется продукция машиностроения и вооружения. По мнению Прокудина, этот сегмент тоже может подрасти, однако, скорее всего, Индия станет перевалочным пунктом для дополнительного объема такого рода товаров, чем конечным потребителем.

«Расчеты в нацвалютах без доллара США — это удобный способ ухода от вероятной блокировки активов и вторичных санкций. Баланс торговли в последние годы был смещен в сторону России (импорт был в 1,7–1,9 раза меньше экспорта), поэтому избыток рупий при торговле в нацвалютах может стать в будущем хорошим ресурсом для капиталовложений в индийскую экономику», — считает экономист.

При этом первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов напомнил, что до недавнего времени основные игроки банковского сектора Индии отказывались от проведения расчетов с российскими контрагентами в рупиях, так как опасались попадания под вторичные санкции США, но ситуация меняется. Так, индийские власти заявили о разрешении расчетов в рупиях.

«Однако, еще не решено, каким образом российская сторона сможет использовать дополнительные объемы поступающих рупий, спрос на которые на рынке довольно низкий. Необходимо найти точки соприкосновения по импорту из Индии. Пока же налицо значительное превышение объемов экспорта нефти над объемами традиционных импортных поставок, включая лидеров — чая и фармацевтической продукции», — сказал он.

Вероятнее всего, в ближайшей перспективе расчеты в нефтяной отрасли останутся в долларах США, но увеличение товарооборота с платежами в рупиях по другим товарным категориям вполне возможно, заявил Христианов.

Доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов добавил, что Индия на всех площадках подтверждает готовность сохранять темпы роста торговли с Россией в 2023 году.

Он выразил мнение, что США специально сделали заявление, что не возражают именно против торговли Индии с Россией в сфере энергоносителей.

«Так что перспективы торговли очень хорошие. Причем не только на следующем году, но и в обозримом будущем. И очевидно, что доля расчетов в национальных валютах будет постепенно возрастать за счет того, что новые контракты уже будут именно в них, а не в долларах. Но, конечно же, в ближайшие 3−5 лет полного отказа от доллара в торговле с Индией ждать не стоит», — заключил Неверов.

Накануне издание The Indian Express написало, что Индия решила в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах.

30 октября газета The New York Times сообщила, что объем экспорта из РФ в дружественные страны рос в течение года: в Индию показатель увеличился на рекордные 430%.