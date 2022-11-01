Россия нарастила объем международной торговли в ответ на санкции

Западные санкции не помешали России вести международную торговлю и наращивать объемы продаж. У страны давние и крепкие партнерские связи по всему миру и разорвать их непросто, пишет The New York Times, приводя данные об объемах прироста международной торговли РФ со странами мира.

«Страны пообещали разорвать экономические связи с Россией и ввели санкции, которые должны были нанести ущерб ее экономике после того, как она вторглась в Украину. Но, будучи одним из важнейших мировых производителей нефти, газа и сырья, Россия имеет давние и прибыльные торговые партнерские отношения. Разорвать эти связи нелегко», — пишет издание.

Как выяснила газета, с конца февраля экспорт российских товаров на мировой рынок прирос в том числе со странами, которые вводили санкции против России. Экспорт в Германию вырос на 38%, в Японию — на 40%, в Нидерланды — на 74%, в Испанию — на 112%, в Бельгию — на 130%.

Объем экспорта в дружественные страны также рос в течение года: в Китай объем вырос на 98%, в Бразилию — на 166%, в Турцию — на 213%, в Индию — на рекордные 430%, указывает газета.

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