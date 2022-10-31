Лавров допустил новый рекорд в показателях торговли РФ с Китаем за год

По итогам года показатели торговли России с Китаем могут стать рекордными. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив $140 млрд. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей», — сказал он в обращении к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы, которому исполнилось 65 лет.

Лавров также отметил, что торгово-экономическое взаимодействие двух стран развивается, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Министр подчеркнул, что коллективный Запад назначил РФ и Китай своими главными противниками и использует против них «самые нечистоплотные методы».

Кроме того, по его словам, связь Москвы и Пекина является одним из ключевых факторов «формирования более справедливого многополярного мироустройства».

Днем ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень устойчивого развития отношений России и Китая. По его словам, в ключевые задачи Общества российско-китайской дружбы входят содействие взаимопониманию народов двух стран и укрепление социальных и общественных основ.

30 сентября посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд. Как заявил Ханьхуэй, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил $117,2 млрд, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого, 15 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и КНР по результатам текущего года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.