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The Hill предрекло США трудности из-за санкций на алюминий из РФ

Профессор Буш: США столкнутся с большими трудностями из-за санкций на алюминий из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Введение санкций на российский алюминий Вашингтоном приведет экономику Соединенных Штатов Америки в состоянию надвигающейся рецессии. Такое мнение высказал обозреватель Марк Л. Буш в статье для The Hill.

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«Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — отметил он.

По мнению автора статьи, запрет спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубит растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы.

Буш уточнил, что на протяжении долгого времени США импортировали 15% алюминия из России. Он указал, что у страны ненасытный аппетит на этот металл. Например, алюминий нужен для реализации зеленых инициатив для создания солнечных батарей и электромобилей.

Ранее, 24 октября, агентство Reuters со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций сообщило, что пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти Евросоюза (ЕС) не вводить запрет на российский алюминий. В компаниях отметили что введение санкционных мер приведет к закрытию тысяч европейских предприятий.

Кроме того, новостной портал WNP и вовсе допустил исчезновение металлургической промышленности в странах Евросоюза из-за высоких цен на энергоносители и ужесточения правил по сокращению выбросов углекислого газа.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в узком составе 28 октября, нынешние сложные времена в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние нелегитимные санкции.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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