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Костин назвал необратимым для РФ отказ от доллара и евро
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Костин назвал необратимым для РФ отказ от доллара и евро

Глава ВТБ Костин: Россия после разрыва торговых отношений с частью Запада избавится от доллара и евро
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Фото: ТАСС/Ступов Максим
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Отказ от доллара и евро является уже необратимым процессом для России. Об этом 27 октября заявил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

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Костин указал, что государства, которые прибегли к западным санкциям, в 2022 году будут формировать до 45% всего внешнеторгового оборота России, передает корреспондент «Известий».

«Десять лет назад эта доля была около 30%. Она продолжит расти по мере конечного разрыва торговых отношений с Западом. Это означает, что отказ от доллара и евро для России — это уже необратимый процесс», — отметил банкир.

По словам Костина, замораживание золотовалютных ресурсов России, а по факту их грабеж у российских банков, в частности у ВТБ, говорит о том, что ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным в подобных условиях, сложившихся в глобальной экономике.

23 октября экономист Федеральной резервной системы (ФРС) США Колин Уайс перечислил сценарии снижения роли доллара. Так, США считают свою валюту основным резервом мира и обладают мощной армией. Но страны, параллельно работающие с Китаем и Россией, могут отказаться от доллара как от резервной валюты. Один из таких примеров — Индия, она отказалась от валюты США при покупке топлива из РФ. Этому примеру могут последовать Африка, Центральная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток.

17 октября доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова отметила, что заинтересованность России в американском долларе стремительно падает на фоне санкций Запада. Поскольку правительство активно избавляется от невостребованной валюты, можно предположить, что к концу года курс может достигнуть показателя в 52–55 рублей по отношению к доллару и евро, отметила эксперт.

13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент РФ Владимир Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран. 14 сентября глава государства также указал, что странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.

До этого, 20 августа, замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.

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