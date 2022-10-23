Экономист ФРС Уайс перечислил сценарии снижения роли доллара

Экономист ФРС США Колин Уайс перечислил сценарии снижения роли доллара. Так, США считают свою валюту основным резервом мира и обладают мощной армией. Но страны, параллельно работающие с Китаем и Россией, могут отказаться от доллара как от резервной валюты. Один из таких примеров — Индия, она отказалась от валюты США при покупке топлива из РФ, передает телеканал «Известия». 44% объёма сделки при закупке угля было оплачено в дирхамах, гонконгских долларах, евро и юанях. Этому примеру могут последовать и Африка, Центральная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток

Если от доллара откажется Китай, снизятся и его позиции в мировой системе. Из-за усиления влияния КНР за ним может последовать и Гонконг. В случае реализации этих сценариев американский доллар всё равно сохранит важные позиции.

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