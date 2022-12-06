Песков объяснил совпадение саммита ЕАЭС с годовщиной Беловежских соглашений

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 декабря, заявил, что дату проведения интеграционных мероприятий инициирует принимающая сторона, в данном случае Киргизия. Так он объяснил, совпадение даты с годовщиной Беловежских соглашений.

«То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории ныне с независимыми государствами, а ранее республиками СССР, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, в котором была продиктована политическая воля на создание интеграционных механизмов», — добавил он.

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