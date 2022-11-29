Эксперт оценил идею создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана

«Тройственный газовый союз» России с Казахстаном и Узбекистаном создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки, выразил мнение в беседе с «Известиями» 29 ноября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Как объяснил эксперт, еще со времен СССР у РСФСР, Казахской ССР, Узбекской ССР была единая система газоснабжения. В 90-е она отчасти модернизировалась.

«Сейчас, мне кажется, это делается для того, чтобы модернизировать, привести в порядок, в боевую готовность эту трубопроводную сеть для возможных поставок российского газа на новые рынки, в том числе я имею в виду азиатские рынки», — сказал он, уточнив, что можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных, физических поставках.

Консолидация усилий России, Казахстана и Узбекистана вполне возможна для совместных поставок энергоресурса, добавил эксперт.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что идея создания «тройственного газового союза» будет еще оформляться. Он также отметил, что у Казахстана и у Узбекистана быстро развивается экономика, в том числе растут внутренние потребности в газе. Кроме того, обе страны торгуют на внешних рынках, как и Россия.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее на встрече обсуждали создание такого газового союза, сообщил 29 ноября пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай. По его словам, главы государств посчитали необходимым провести детальные переговоры по этому вопросу при участии экспертов трех стран.