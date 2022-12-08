В Узбекистане заявили, что не будут закупать газ «через какой-то альянс или союз»
Ташкент ведет переговоры о поставках газа и электроэнергии из соседних стран, «а не через какой-то альянс или союз». Об этом 8 декабря заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз», — сказал он в видеообращении к СМИ.
Министр отметил, что его страна будет закупать энергоресурсы, исходя прежде всего из национальных интересов. При этом он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры на эту тему.
Узбекистан испытывает острую нехватку газа. В связи с этим в регионах проводятся плановые отключения электроэнергии. Кроме того, в Ташкенте и областях Ферганской долины временно приостановлена работа автомобильных газовых заправок, в остальных регионах страны их деятельность ограничена.
Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь добавил, что эта инициатива еще будет оформляться и обсуждаться.
Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.