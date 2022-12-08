Эксперт оценил перспективы возможного газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана

Рациональным вариантом в рамках сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере мог бы стать совместный экспорт в Индию, Пакистан, выразил мнение ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 8 декабря, комментируя идею «тройственного газового союза».

«С моей точки зрения, единственный рациональный вариант, что там можно сделать, — это, конечно, труба в Индию и Пакистан — совместный экспорт. Но Узбекистан, возможно, не очень к этому стремится. Может, китайцы на узбеков давят, потому что не очень заинтересованы, чтобы страны Средней Азии имели другие экспортные альтернативы. Возможно, имеет место американское влияние», — сказал он.

29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что идея создания «тройственного газового союза» будет еще оформляться. Он уточнил, что у Казахстана и Узбекистана быстро развивается экономика, в том числе растут внутренние потребности в газе, также государства, как и РФ, торгуют на внешних рынках.

В тот же день заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев в беседе с «Известиями» предположил, что «тройственный газовый союз» создается между странами в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки.

8 декабря Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова написало, что власти страны отказались от идеи по созданию такого союза. В то же время Песков заявил, что агентство неверно истолковало слова Мирзамахмудова, подчеркнув, что продолжается работа, связанная с координацией действий в коммерческих интересах стран-участниц.

Кроме того, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков также рассказал журналистам, что создание тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном находится в стадии обсуждения.