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Песков назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 декабря прокомментировал публикацию Reuters, в которой утверждалось, что Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном.

«Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. <…> Речь о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц», — подчеркнул Песков, добавив, что в этом плане работа продолжает вестись.

Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, чем создание союза отличается от технических соглашений.

«Каждая страна, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь на коммерческие условия. Но, помимо прочего, как объяснял [президент РФ Владимир] Путин, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по прокладке транспортных путей, по определению дальнейших путей направления развития газовой инфраструктуры, удовлетворению своих потребностей в газе», — отметил Песков.

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По его словам, страны заинтересованы в том, чтобы координировать эти механизмы, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга.

«Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза», — заключил Песков.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова сообщило, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

Мирзамахмудов отметил, что его страна будет закупать энергоресурсы, исходя прежде всего из национальных интересов. При этом он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры на эту тему.

Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

Токаев, в частности, заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике. Он также счел необходимым ускорение модернизации логистических цепочек двух стран.

Песков, в свою очередь, добавил, что эта инициатива еще будет оформляться и обсуждаться.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.

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