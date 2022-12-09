Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер

Обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута является позором для Соединенных Штатов. Такое мнение 9 декабря выразил экс-президент страны Дональд Трамп.

«Какой «глупый» и непатриотичный позор для США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как считает бывший американский лидер, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая открыто заявляет о ненависти к своей стране, указала «Газета.Ru».

Политик также задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен ранее осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.

В свою очередь бывший американский дипломат Билл Ричардсон 8 декабря выразил желание организовать переговоры с властями РФ по поводу освобождения гражданина Уилана. Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

В свою очередь вернувшийся в Россию после длительного заключения в США Виктор Бут 9 декабря поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению. В разговоре с «Известиями» россиянин выразил особую благодарность правительству, а также самым близким женщинам — супруге и матери.

Днем ранее самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Представители авиационных служб отметили, что прибывший сможет вернуться домой, как только пройдет ряд необходимых процедур. Сам Бут признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Тогда же в МИД РФ сообщили об успешном завершении обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону. В этом году мать Виктора обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына на родину.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.