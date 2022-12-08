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Москалькова заявила о помиловании Бута и Грайнер

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Россиянин Виктор Бут и баскетболистка из США Бриттни Грайнер были помилованы перед их обменом. Это дает свободу передвижения. Об этом 8 декабря рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее в этот день МИД РФ подтвердил обмен Грайнер на Бута в аэропорту Абу-Даби. В министерстве подчеркнули, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Однако договоренность была достигнута, в настоящий момент россиянин возвращен на родину.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и гражданина США Пола Уилана. В свою очередь 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В августе суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

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