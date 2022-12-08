Адвокат Бута раскрыл детали обмена россиянина на баскетболистку из США Грайнер

Адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов 8 декабря подтвердил «Известиям» обмен своего клиента на осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

«Обмен действительно состоялся. <...> Примечательно, что это обмен одного на одного. Изначально США просили обменять двух американцев на одного россиянина. Они просили [Пола] Уилана и Грайнер на Бута. В данном случае случился обмен одного на одного. Потому что действительно обмен должен быть равнозначным. Нельзя менять двух на одного», — сказал адвокат.

Новость дополняется