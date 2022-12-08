МИД РФ подтвердил обмен россиянина Бута на американку Грайнер

Осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом 8 декабря журналистам заявили в МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Отмечается, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута. В настоящий момент россиянин возвращен на родину, заключили в МИДе.

Первыми новость об обмене сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение об обмене одобрил президент США Джо Байден. Ожидается, что он выступит с речью об освобождении Грайнер из-под стражи.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и Пола Уилана.

В свою очередь 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в прошлом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.