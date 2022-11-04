Антонов назвал возвращение максимального числа заключенных в США приоритетом РФ

Для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в четверг, 3 ноября.

«Подчеркну еще раз: для нас самое главное, чтобы как можно больше россиян, которые находятся в американских застенках, побыстрее вернулись домой», — сказал дипломат в беседе с журналистами после посещения россиянина Александра Винника.

Посол Антонов отметил, что постоянные попытки американской администрации выносить в публичное пространство обсуждение темы потенциального обмена мешают процессу.

«Мы считаем, что обсуждение этой проблемы публично контрпродуктивно. Это работа тонкая, между специальными службами, требует тишины, спокойной атмосферы. Нового сегодня я вам ничего не скажу, лишь могу подтвердить то, что говорил уже неоднократно, то, что говорил министр иностранных дел Сергей Лавров: два президента (Владимир Путин и Джо Байден. — Ред.) согласовали канал, по которому ведутся соответствующие переговоры. Я думаю, что надо дать возможность коллегам, чтобы они добились результата», — приводит слова дипломата ТАСС.

Россиянин Александр Винник находится в Калифорнии, в камере предварительного заключения тюрьмы Санта-Рита перед судебным разбирательством его дела по существу. 24 октября его адвокат Фредерик Бело сообщил, что Виннику грозит лишение свободы на срок более 50 лет.

В октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал «Известиям» тогда адвокат Винника, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США. В сентябре Бело призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова начать переговоры с Вашингтоном о включении его подзащитного в потенциальный обмен заключенными.

Российского IT-специалиста Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Россиянину были предъявлены обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств.