Госдеп США усилил работу по возвращению осужденных в РФ американцев

Госдепартамент США сконцентрировал усилия на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем неустанно работать, чтобы вернуть их домой. Я, как и многие другие сотрудники Госдепартамента, сконцентрирован на этом. Мы не успокоимся, пока они не воссоединятся со своими близкими», — отметил глава американской дипломатии.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Ранее в среду стало известно, что в начале ноября американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. Вышестоящая инстанция утвердила приговор.

В том же месяце глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Американец Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.