Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину

После 10 лет в американской тюрьме предприниматель Виктор Бут, наконец, вернулся на Родину . 8 декабря его обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер , которой грозил в России 9-летний срок. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Как сообщил МИД РФ, Москва вела длительный переговорный процесс с Вашингтоном, который изначально категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее в четверг вечером семья Виктора Бута уже выехала его встречать. Родные не знали о том, что их многолетний кошмар закончится именно в этот день: успели только приготовить обед и собрать теплые вещи для Виктора .

«Я очень рада! Столько лет...»

8 декабря в аэропорту Абу-Даби во время обмена Виктор Бут и Бриттни Грайнер прошли мимо друг друга по взлетно-посадочной полосе , направляясь на пересадку. Роль посредника, к слову, сыграли не только ОАЭ, но и Саудовская Аравия. Об общем успехе МИДы стран сообщили в совместном заявлении. Посадка самолета с россиянином запланирована на 23.00 по московскому времени.

— Эти эмоции словами вообще не передать. Мы ничего не знали . Ждешь снег, а он — раз, и падает, — рассказала «Известиям» жена Виктора Алла Бут перед выездом в аэропорт.

Обмен с сомнениями Супруга Алла Бут Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

По ее словам, уже пять лет они делают ремонт в квартире — хотели успеть к возвращению. «Видимо, теперь сам будет доделывать. Взяли ему теплые вещи. Я ведь знаю, что он там в одной майке. Приготовили котлеты и плов , — добавила она.

Мама россиянина не могла сдерживать эмоции. « Как можно ждать столько? Что он такого сделал?», — восклицала она, разговаривая с «Известиями». Женщина также подтвердила, что до последнего семья не знала о том, что Виктор вернется домой. «Давно говорили, но никто не знал, когда это произойдет. Я очень рада! Столько лет...», — добавила Раиса Бут.

Как сообщил МИД РФ, Москва вела длительный переговорный процесс с Вашингтоном. Он изначально категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена . Однако в результате предпринятых усилий российский гражданин был все-таки возвращен на Родину, отметили в ведомстве.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сказала, что этот обмен можно назвать новогодним подарком. « Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека , который стал жертвой американских инсинуаций», — сказала она, подчеркнув: российские спецслужбы сыграли главную роль в переговорах по обмену.

Справка «Известий» Российского бизнесмена Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году, а затем передали США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконных поставках оружия и поддержке терроризма. Россиянин не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

В своем последнем интервью «Известиям» Виктор Бут говорил, что уже даже не верит в возможность обмена . В день возвращения мужа Алла Бут сказала, что еще два дня назад он не знал об этом.

Фото: Getty Images/Thierry Falise Виктор Бут

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов заявил «Известиям», что его подзащитного обменяли юридически по той же формуле как и российского летчика Константина Ярошенко .

— Это был обмен не по конвенции о передаче осужденных лиц, а обмен уже освобожденных граждан — и Бута, и Грайнер помиловали . Примечательно, что это обмен одного на одного. Изначально, США просили обменять двух американцев на россиянина. Хотя обмен должен быть равнозначным, — добавил юрист.

Позже он также сообщил, что официальный документ о помиловании Бута, скорее всего, будет опубликован 9 декабря.

Константин Ярошенко, который также находился долгие годы в американской тюрьме, сообщил СМИ 7 декабря, что их с Виктором Бутом оболгала одна команда американских спецслужб . «Я очень рад, что наши власти добились возвращения на Родину. Меня распирают чувства. Я рад за его родных», — сказал Ярошенко «Известиям».

Справка «Известий» Константина Ярошенко обменяли на гражданина США Тревора Риди в апреле этого года. Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина и доставлен в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Виктора Бута тем временем уже даже пригласили на заседание комитета Госдумы по международным делам . Об этом заявил его глава и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий еще до приземления самолета с Бутом. Впрочем, член этого комитета Мария Бутина заявила «Известиям», что Виктор Бут сам должен принять решение, нужна ли ему политическая карьера после того, что он пережил. «Сейчас ему надо побыть с семьей», — отметила депутат.

Напомним, Мария Бутина также отбывала наказание в американской тюрьме (в 2019 году ее обвинили в работе иноагентом без регистрации в Штатах). При этом, комментируя возвращение Бута, она сказала: что это «невероятная победа нашей страны, вопреки позиции США и всем обстоятельствам».

«Капитуляция Америки»

С американской спортсменкой перед дорогой домой созвонился президент США Джо Байден в присутствии ее близких . Позже он выступил с экстренным обращением. Глава Белого дома отметил, что освобождению Бриттни Грайнер предшествовали «скрупулезные и интенсивные переговоры» с Россией, но усилия «никогда не прекращались». По его словам, она вернется в США «в течение 24 часов». «Бритни Грайнер «представляет лучшее в Америке», — отметил американский лидер .

Баскетболистка должна была провести девять лет в российской колонии по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков после того, как в ее багаже было найдено гашишное масло.

Обмен с сомнениями Бриттни Грайнер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В конце июля главы МИД США и РФ впервые после начала СВО провели телефонный разговор. Темой для обсуждений стал как раз обмен заключенных. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал обменять Виктора Бута на Бритни Грайнер и американского предпринимателя Пола Уилана , осужденного в России за шпионаж. В России назвали такой обмен неравнозначным.

Пола Уилана в конце декабря 2018 года задержали сотрудники ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве «при проведении шпионской акции». Ее детали не разглашаются. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении Уилана уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал американца виновным и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

После новостей об обмене Бута на Грайнер брат Пола Уилана сообщил СМИ, что их семья уже была готова к разочарованию . Власти США заранее уведомили их о том, что не включат Уилана в список на обмен. Тем не менее адвокат американца Владимир Жеребенков сказал, что переговоры на его счет продолжаются на уровне спецслужб.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что Москва не хотела обсуждать обмен Пола Уилана. «Поэтому Джо Байдену пришлось выбирать между возвращением Грайнер или ничьим» , — пишет агентство.

Обмен с сомнениями Пол Уилан Фото: РИА Новости/Илья Питалев

При этом те, кто, действительно, считают Виктора Бута «торговцем оружия», называют обмен на баскетболистку, которая попалась с гашишным маслом, несоизмеримым. В частности, экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что этот обмен означает «капитуляцию Америки» .

На пресс-конференции Джо Байден сказал, что США «не забыли о Поле Уилане» и продолжат вести переговоры в духе доброй воли, пытаясь добиться его освобождения из России.

Продолжат работу

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев предполагает, что обмен Бута на Грайнер вряд ли можно считать «началом позитивного движения» в отношениях двух стран .

— Переговоры по этому поводу ведутся давно, это результат даже не одного года. США выставляли условие — чтобы побольше американцев вызволить из российских мест не столь отдаленных. За Бута они просили, двух или трех человек. В конечном итоге сработала схема «один-на одного». Но вряд ли можно рассчитывать на то, что нынешний случай что-то серьезно изменит , — сказал эксперт «Известиям».