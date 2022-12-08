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Экс-советник по нацбезопасности США назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки
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Экс-советник по нацбезопасности США назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки

Экс-советник по нацбезопасности США Болтон: обмен Бута на Грайнер означает капитуляцию Америки
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер означает капитуляцию Америки. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами»
Осужденный в США россиянин Виктор Бут — о надежде вернуться домой, жизни в американской тюрьме и состоянии своего здоровья

«Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. <…> Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», — написал он в Twitter.

Политик добавил, что это не то, как «выглядит американская сила».

Бут был обменен на Грайнер ранее в этот день. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Первыми новость об обмене сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден. Ожидается, что он выступит с речью об освобождении Грайнер из-под стражи.

Позднее в четверг осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что разочарован усилиями администрации Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его не включили в список на обмен.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и Уилана. В свою очередь, 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.

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