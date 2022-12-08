Москалькова сравнила обмен Бута на Грайнер с новогодним подарком

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен россиянина Виктора Бута, осужденного в США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок тюремного заключения в России, можно назвать новогодним подарком. Так она прокомментировала 8 декабря информацию об освобождении гражданина России из американской тюрьмы и его скорое возвращение домой.

«Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком», — цитирует ее ТАСС.

Омбудсмен отметила, что всех, кто следил за судьбой Бута, переполняет чувство радости после его освобождения из заключения.

Как добавила Москалькова, Бут стал жертвой американских инсинуаций.

Она также подчеркнула, что и Бут, и Грайнер были помилованы перед обменом. Это дает им свободу передвижения.

Ранее в четверг МИД России подтвердил, что осужденную в РФ баскетболистку из США обменяли на Виктора Бута.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов подтвердил «Известиям» обмен своего клиента на Бриттни Грайнер. По его словам, Вашингтон просил обменять двух американцев, однако состоялся обмен одного на одного.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Мать россиянина в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У спортсменки обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

В августе суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.